Colpisce la moglie con calci e pugni, ambulante denunciato a Senorbì

Ieri a Senorbì una donna marocchina di 36 anni, residente in paese, ha denunciato ai carabinieri per lesioni personali il marito 43enne, commerciante ambulante, già gravato da precedenti. L’uomo, poco prima, nel corso di una discussione per futili motivi ha perso il controllo e dopo averla afferrata per i capelli l’ha scaraventata a terra colpendola più volte al capo con calci e pugni e ferendola inoltre alla fronte con un morso. La successiva visita presso la locale guardia medica ha confermato la versione della donna. La vittima ha riferito che in precedenza non aveva mai subito maltrattamenti. A cura dei servizi sociali di quel comune la donna è stata collocata in emergenza in un luogo diverso dalla propria abitazione allo scopo di impedire eventuali ulteriori performance del marito. Si è attivato così un codice rosso per violenza di genere che fornirà alla donna ampie garanzie di tutela per il futuro.