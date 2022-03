Paura nelle campagne di Muravera, un camper alimentato a gpl divorato dalle fiamme

Paura nelle campagne di Muravera per l’incendio di un camper in sosta in località “Nuraghe Cann’e Frau”. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito: “armati” di un’autopompa serbatoio e un’automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l’intero furgone, alimentato a gpl. L’incendio si è esteso alla vegetazione e i pompieri hanno subito circoscritto il rogo bonificando e mettendo in sicurezza l’area circostante dai focolai residui, evitando danni più gravi.

Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita. I Vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.