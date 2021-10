Climathon 2021, ripensare i paesaggi urbani: cittadini del Cagliaritano in gara per proporre idee innovative

La maratona sui cambiamenti climatici Climathon torna a Cagliari per il quinto anno consecutivo, e per la terza volta sarà organizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. L’evento globale ideato da Climate-KIC, il più importante partenariato europeo in materia di mitigazione e adattamento ai mutamenti del clima, si svolgerà contemporaneamente in 100 città di 60 Paesi del mondo mercoledì 27 ottobre 2021, con una giornata nella quale i partecipanti sono chiamati a una ‘sfida’ comune: proporre idee e soluzioni concrete e innovative a problemi specifici legati al cambiamento climatico.

SFIDA – Il tema di Climathon Cagliari 2021 è ‘Come ripensare i paesaggi urbani per accompagnare l’adattamento al cambiamento climatico’, con due sfide prioritarie: ‘la scuola come funzione e come spazio’ e ‘vuoti urbani e spazi residuali come motore dei processi di adattamento’.

“Il cambiamento climatico è una delle grandi sfide del nostro tempo, e questa iniziativa è un modo per coinvolgere ancora una volta i cittadini nella ricerca di soluzioni”, spiega il consigliere delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. “Attraverso il tema della riorganizzazione degli spazi urbani vogliamo provare a cercare risposte per migliorare la vivibilità del territorio metropolitano e la qualità della vita dei suoi abitanti”.

PROGRAMMA – Climathon Cagliari 2020 si articolerà in due giornate: l’hackaton, la ‘maratona’ in simultanea mondiale per trovare soluzioni sul clima, che si terrà il 27 ottobre dalle ore 10 alle 19 in modalità online sulla piattaforma Zoom, e la cerimonia di premiazione, che si svolgerà in presenza il 29 ottobre alle ore 9 nella sala conferenze del Caesar’s Hotel di Cagliari. Nella stessa mattinata è in programma la conferenza ‘I cambiamenti climatici recenti e i loro impatti’, che vedrà come ospite il climatologo del Cnr Antonello Pasini.

PREMI – L’idea vincitrice di ciascuna delle due sfide riceverà un premio in denaro pari a euro 1.000. Gli autori saranno inoltre invitati, in qualità di stakeholder privilegiati, a prendere parte alle attività di progettazione partecipata della Città Metropolitana di Cagliari.

COME PARTECIPARE – Climathon Cagliari 2021 è aperto a tutti, sia in modalità individuale che di gruppo. Per partecipare è necessario iscriversi (gratuitamente) sul sito https://climathon.climate-kic.org/cagliari, nel quale sono disponibili tutte le informazioni e il programma dell’evento.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming.