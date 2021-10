Monserrato, nasce il grande polo dello sport: “Basket all’hangar, palestra e calcio al comparto 8, campi a La Salle: la sinergia attesa da dieci anni”. Così il sindaco di Monserrato Tomaso Locci presenta l’importante svolta per lo sport monserratino: “Grazie ad una progettualità portata avanti dall’Assessorato allo Sport di cui detengo la delega- spiega il primo cittadino di Monserrato. unita al nuovo impulso e alla collaborazione del neo Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Raffaele Nonnoi e a tutto il suo settore, si stanno creando le giuste sinergie finalizzate a far si che l’utilizzo di importanti fondi di bilancio e di finanziamenti regionali e statali non siano più fine a se stessi senza mai vedere la luce dei risultati per i quali sono utilizzati, ma creino invece le condizioni per l’utilizzo di quegli spazi da parte dei cittadini e delle società sportive, non solo monserratine, che ne aspettavano la fruizione da più di10 anni.

I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’hangar dell’ex aeroporto hanno finalmente ripreso e a maggio del prossimo anno vedranno il fine lavori: potranno essere riconsegnati i due campi esterni e il campo interno dell’hangar alle società sportive.

Dopo l’attivazione delle torri faro che permettono l’uso del campo da calcio anche nelle ore notturne, creando le condizioni per ospitare un numero maggiore di squadre e di ragazzi, saranno resi disponibili gli spogliatoi e tutti i locali sotto le gradinate; sono inoltre in corso le procedure per un affidamento provvisorio della palestra polivalente alle società ora prive di spazi”.

Il sindaco di Monserrato Tomaso Locci spiega come si è arrivati a questo importante traguardo: “Inoltre la variante urbanistica approvata pochi mesi fa dall’intera maggioranza che mi sostiene permetterà alla società monserratina della Salle la possibilità, dopo apposito accordo stilato con l’amministrazione per il tramite dell’Assessorato all’Urbanistica, di riqualificare gli impianti creando un centro sportivo con campi, spogliatoi e club house.

Ringrazio l’ASD La Salle per la collaborazione in atto nella gestione del Comparto 8 e saluto gli amici dell’ASD Selargius Calcio ai cui allenamenti ho avuto occasione ieri di assistere, dal pomeriggio alla sera tardi: un movimento sportivo che prende nuovamente vita.

Il tutto in un’ottica unitaria senza divisioni o la prevalenza di interessi personali o di partito su quelli della collettività, prima causa in passato del blocco delle progettualità e del raggiungimento degli obiettivi: di questo ringrazio apertamente tutta la maggioranza rendendole pieno merito di fronte alla cittadinanza di essere una compagine politica responsabile e produttiva che lascia chiacchiere e divisioni a chi ci vuole osteggiare il raggiungimento di quel programma che ha ottenuto quasi il 70% dei consensi”, conclude il sindaco.