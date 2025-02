Ritorna a casa la 18enne di Arzachena Claudia Chessa, caduta da un balcone di un hotel a La Valletta. Salva per miracolo, la giovane- come riportato da Fanpage- ha chiesto di essere ascoltata dalla Procura di Sassari per raccontare nuovamente e dettagliatamente cosa è accaduto quella tragica notte. La ragazza ha sostenuto dal primo momento di essersi buttata non per togliersi la vita ma come gesto disperato per sfuggire alle violenze da parte del suo fidanzato 27enne Alessio Lupo. Dal canto suo, il giovane ha sempre sostenuto di non averla nè spinta nè altro, ma che quella sera c’era stato solo un litigio e “lesioni personali lievi che hanno fatto temere violenze alla sua compagna”. Tutto ancora da valutare quindi per gli inquirenti che stanno lavorando in collaborazione con le forze dell’ordine maltesi per chiarire questa bruttissima storia.