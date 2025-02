Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma che non farà piacere ai tifosi sardi. I biglietti per partita del Cagliari con l’Atalanta prevista sabato prossimo alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo potranno essere acquistati solo per il settore ospiti e con fidelity card. Il provvedimento è stato preso dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ed era già accaduto in occasione dell’incontro con la Lazio una settimana fa. Sembra che la dirigenza del Cagliari abbia fatto più di uno sforzo per evitare questo impedimento decisamente inopportuno per i sardi, ma a quanto pare non è servito.