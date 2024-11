Uomo di 74 anni dimentica le chiavi di casa e prova ad entrare dal balcone: precipita e muore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Sabaudia. Un uomo di 74 anni, militare in pensione, aveva dimenticato le chiavi in casa. Per cercare di entrare nell’abitazione, prova quindi ad entrare dal balcone della casa accanto che è di proprietà del nipote. Purtroppo, come riportato dal nostro partner Quotidiano Nazionale, nel gesto di scavalcare da un balcone all’altro, l’uomo è precipitato dal secondo piano. Il 74enne è morto sul colpo. Inutile, quindi, il tempestivo intervento del 118, che ha solo potuto constatare il decesso.