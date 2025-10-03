Saranno celebrati domani nella cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo i funerali di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa nella notte fra l’11 e il 12 settembre da Emanuele Ragnedda a Conca Entosa.

La messa sarà celebrata alle 16 da Don Pietro Denicu. Un momento straziante per tutta la comunità che piange una ragazza morta in un soffio, dopo una serata che avrebbe dovuto essere solo di svago e divertimento.

Giorni di angoscia, appelli social, e poi il drammatico ritrovamento 13 giorni dopo nella proprietà di Ragnedda, che ha indicato dove aveva nascosto Cinzia. I primi risultati emersi dall’autopsia hanno rivelato la 33enne sarebbe stata colpita 3 volte e che ad ucciderla sarebbe stato un colpo al volto.

Ragnedda, come raccontato anche ieri a La vita in diretta dal padre, avrebbe agito per paura. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire ancora dei punti non chiari di quella notte così tragica.