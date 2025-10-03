Oggi l’Italia è scesa in piazza per dire basta al genocidio a Gaza. Manifestazioni che si sono moltiplicate e diffuse a macchia d’olio in tutta la Penisola dopo il blocco della Flotilla da parte di Israele tre sere.

In prima linea in piazza a Cagliari anche la Presidente della Regione Alessandra Todde: “In piazza per esprimere solidarietà al popolo palestinese e alla Freedom Flotilla”, ha affermato la governatrice. “Non possiamo restare in silenzio davanti alla morte quotidiana di civili innocenti, donne, uomini e migliaia di bambini. Di fronte alla disumanità che si consuma sotto gli occhi del mondo, non possiamo essere indifferenti e girarci dall’altra parte. Serve avere il coraggio di prendere posizione e chiamare le cose con il loro nome. Noi siamo dalla parte della pace, della giustizia e dei diritti umani, senza ambiguità.”