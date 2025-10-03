I carabinieri di Sanluri hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza un 45enne operaio del posto.

L’uomo è stato sottoposto a controllo lungo la Strada Provinciale 5, all’altezza del sito archeologico del nuraghe “Santu Pedru” di Pimentel, mentre si trovava alla guida di un’autovettura Alfa Romeo Mito di sua proprietà. L’accertamento con etilometro ha dato esito positivo, confermando un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge.

I documenti di guida e circolazione sono risultati regolari, ma la patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, interessando sia l’Autorità Giudiziaria che quella Amministrativa per i successivi provvedimenti di competenza.