Ciclisti in rivolta a Cagliari: “Il Comune ha cancellato la pista di via dei Conversi”

“Cucù… e la pista ciclabile non c’è più”. La denuncia della Fiab: in via dei Conversi è sparita la pista ciclabile. Al suo posto un bel manto di asfalto. “Rifatto l’asfalto di Via dei Conversi, non è stata ritracciata la pista ciclabile sul lato destro della strada”, si legge nel post dell’associazione dei ciclisti. “Al suo posto, una lunga fila di parcheggi. Cagliari è l’unica città in Italia dove si cancellano le piste ciclabili, nonostante le ingenti risorse stanziate dall’UE e dal governo italiano per realizzarne di nuove o migliorare le esistenti e nonostante la crescita della platea dei ciclisti in città.

Come possiamo tacere e fare finta di niente?

E’ una vergogna! Oltretutto non comprendiamo il motivo di tale cancellazione. La carreggiata è larghissima, la presenza della pista non creava e non avrebbe creato alcun disagio alla circolazione automobilistica.

Dimenticanza (grave) dell’ufficio? Scelta dell’amministrazione comunale? Entrambe le cose? Non lo sappiamo. L’unico dato certo è che la pista ciclabile nella seconda parte di via dei Conversi è ancora più isolata di prima.