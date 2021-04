In cura per un tumore, Paola chiede aiuto per un gatto non più giovane : “Aiutate questo povero gatto, non so se si sia smarrito perché presenta una zona rasata dal veterinario sicuramente per accertamenti clinici. Venerdì mi ricoverano, aiutatemi a trovare una sistemazione, vi prego!”

È stato trovato a Pirri vicino alla rotonda che porta all’attuale Conad ex Auchan.