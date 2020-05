“Ciao Federico, campione nella vita e sui pedali: Sant’Andrea Frius e la Sardegna non ti dimenticheranno mai”

Un padre di famiglia che non c’è più, un imprenditore conosciuto nel Sulcis e nella sua città, Sant’Andrea Frius, per la sua bontà e la sua serietà. Federico Mannai, 38 anni, è morto ieri pomeriggio stroncato da un infarto. Stava guidando il suo furgoncino per raggiungere l’azienda quando è avvenuto il dramma. Un lavoratore e uno sportivo molto stimato e apprezzato, amante della bicicletta. Aveva corso molte gare e aveva fondato anche un team, il “Team bike Donori”, Mannai. Il dolore dei suoi tanti amici e compagni di corse e gare è immenso, e le bacheche Facebook si riempiono di foto e messaggi di cordoglio, spediti nemmeno troppo virtualmente alla moglie e ai due figli piccoli. Partendo da Toto Pauciulo, imprenditore di Monserrato: “Avevamo tante cose da fare mio caro Federico MannaiE invece da grande guerriero come sei sempre stato te ne sei andato così in silenzio una cosa posso dire di averti conosciuto e di aver apprezzato il tuo essere grande uomo di sport e grande team manager. Sentite condoglianze alla famiglia, un abbraccio a tutti ragazzi della tua squadra ‘Team Donori’ che perdono un vero capitano”. Un ricordo arriva anche da un altro amico, Cristiano Montis: “Onore per sempre a te, Federico, ora incitaci da lassù e facci ridere come hai sempre fatto”.

Lacrime anche da parte dell’Asd “Bike tour 4 Mori”, attraverso il suo presidente Paolo Massenti: “Non hai lasciato solo un vuoto, a noi come alla tua adorata Lucia Muscas e alla tua tenera famiglia hai lasciato un pieno di sorrisi, di ricordi indelebili, un pieno di amore! A noi gladiatori su cavalli di carbonio lasci quelli sguardi che, quando in testa al gruppo s’incrociano son pure scintille, è una frazione di secondo, ma come in simbiosi si parte insieme per andare in fuga, a noi lasci le tue urla forsennate dentro il gruppo quando qualcosa non funzionava come volevi tu, quando non trovi la collaborazione nel resistere all’ennesima tentata fuga, quella fuga che da oggi non sarà la stessa, quella fuga che se non c’è il ‘kaiser, ‘la mannaia’ non è una fuga buona, a noi lasci le scritte sull’asfalto in salita che raccontano qual’è stata la tua natura nel mondo del pedale. Quella che ti identificava come uno che non si tirava mai indietro, a volte forse anche troppo, per qualcuno non hai vinto tantissimo, ma per me invece hai vinto forse il traguardo più ambito, per un compagno di squadra, per un amico, per un avversario. Stai certo che nel cuore e nel nostro indelebile ricordo avrai sempre il posto che ti meriti. Il sole tramonta all’orizzonte ed io come tanti siamo tra le lacrime, siamo in silenzio, e domani vorremo esser tutti lì vicino a te vicino alla tua splendida famiglia, a stringerci e consolarci, ma non possiamo, non possiamo perché questo è un anno troppo difficile da capire pieno di limiti e rinunce. Noi tutti dell’Asd “bike tour 4 Mori’ ci uniamo al cordoglio della tua famiglia e dell’intero mondo del ciclismo isolano!! Ci mancherai tanto big Mannai”.