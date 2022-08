Choc per la piccola Olivia, uccisa a nove anni durante una lite in strada in cui non c’entrava nulla. Arrestato oggi l’uomo accusato di aver ucciso lunedì sera a Liverpool la piccola Olivia Pratt-Korbel, bambina di 9 anni raggiunta in casa sua dai colpi di pistola sparati durante una lite iniziata in strada. Il nostro giornale partner Quotidianonet rivela nei dettagli: “Un omicidio che ha sconvolto l’opinione pubblica in Inghilterra per la dinamica degli eventi, che sono arrivati a coinvolgere nella loro abitazione la piccola Olivia e sua madre che nulla c’entravano con i fatti di violenza che stavano avvenendo. La polizia del Merseyside ha spiegato che, oltre al principale sospettato dell’omicidio, è stato arrestato anche un uomo di 35 anni, anch’egli colpito da colpi di arma da fuoco lunedì sera”.