Covid, a un passo dalle nuove regole: i positivi non dovranno più aspettare sette giorni per uscire, se il loro tampone risultasse positivo già nell’arco della prima settimana.

I tecnici del ministero della Salute potrebbero dare presto l’ok a regole meno stringenti, basandosi su evidenze dei dati scientifici disponibili ad oggi.

“Una delle novità potrebbe essere la riduzione della durata massima dell’isolamento da 21 a 15 o anche 10 giorni. Quindi la più attesa: la possibilità per i positivi senza sintomi di non dover aspettare più 7 giorni come è attualmente previsto, per fare il tampone di fine isolamento. E di conseguenza se il test è negativo la possibilità di poter uscire da subito”, conferma il nostro giornale partner Quotidiano.net.