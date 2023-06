Choc nella boxe sarda, muore all’improvviso Marco Satta Giannichedda: aveva 31 anni

Boxe sarda in lutto per l’improvvisa scomparsa di un pugile di appena 31 anni, Marco Satta Giannichedda. Il suo cuore si è fermato lontano dai ring, nella sua abitazione di Porto Torres, città nella quale gestiva un locale non distante dal centro. Sul decesso i carabinieri hanno voluto aprire un’indagine ed è stata disposta l’autopsia: c’è da chiarire con sicurezza totale come sia stata possibile la morte improvvisa di un giovane sportivo.

Sui social sono già decine i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giannichedda, che lascia la famiglia e una compagna.