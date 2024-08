Choc a Sarroch: tiene in freezer la mamma morta in casa per incassare la sua pensione, 54enne denunciato

Un uomo di 54 anni è stato denunciato dai carabinieri a Sarroch. Con una accusa agghiacciante. Le premesse sono molto pesanti: l’uomo, S. M., avrebbe nascosto a tutti la morte della madre per continuare a intascare la pensione e, in parallelo, svolgere la vita di tutti i giorni. Nascondendola addirittura in un freezer. I primi sospetti che hanno portato i militari a svolgere le indagini sono arrivati grazie ad alcune segnalazioni di residenti del paese che, da tempo, non avevano più notizie della donna, prossima a compiere ottant’anni. Una vicenda terribile e delicata, quella scoperta dai militari, sia perché l’uomo si è reso responsabile di occultamento di cadavere sia perché, incassando ogni mese la pensione della madre, anche dopo che era deceduta, ha commesso una truffa, palese, nei confronti dello Stato. Nelle prossime ore si sapranno sicuramente altro dettagli della vicenda, sulla quale indagano in prima battuta i carabinieri del comando provinciale.