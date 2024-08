Cagliari, violenta rissa a Marina Piccola tra due influencer: pugni, calci e sangue prima della fuga

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si sono punzecchiati con messaggi pubblici sui social e, alla fine, si sono incontrati per una lite-rissa nel porticciolo cagliaritano di Marina Piccola. Nicola Salisci, pugile cagliaritano, e il “rivale” romano Il Brasiliano, arrivato direttamente dalla Capitale per quello che è stato un vero e proprio regolamento di conti davanti agli occhi, esterreffatti, dei padroni delle barche ormeggiate nel tratto di arenile più vicino alla Sella del Diavolo. Sui social fioccano i video, senza nessuna censura: i due influencer sono riconoscibilissimi, così come le loro “crew”, cioè gruppi di amici presenti per dargli man forte. Un amico del “brasiliano” ha lanciato con violenza il casco di una moto contro Salisci, poi i due sono venuti alle mani tra urla, pugni e calci. Una donna ha cercato di bloccare la spirale di violenza mettendosi ad urlare, ma per almeno un altro paio di minuti ha trionfato, purtroppo, solo la violenza. Poi, chi con la maglia piena di sangue e chi con gli occhi neri per i pugni ricevuti, le due fazioni si sono allontanate.

Qualche ora dopo, sempre sui social, Il Brasiliano ha postato un altro video dove, con il volto ancora sporco di sangue, prova a minimizzare tutto: “Non è successo niente, stavo correndo e sono scivolato. Non è colpa di nessuno” invitando, poi, probabilmente Salisci a rimuovere un video. Ma i filmati della rissa, più di uno, a poche ore dai fatti sono già stati condivisi su migliaia di smartphone in tutta Italia.