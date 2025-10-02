Terrore in una sinagoga di Manchester. Questa mattina attorno alle 9 e 30 un uomo armato di coltello ha aggredito i fedeli della Congregazione ebraica Heaton Park di Crumpsall, a nord della città. I fatti sono avvenuti quando stavano per celebrarsi i riti dello Yom Kuppur, una ricorrenza che ricorda il giorno dell’espiazione. Stando a quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta mentre i fedeli stavano entrando nell’edificio. Purtroppo, due persone sono morte mentre l’attentatore è stato ucciso dalla polizia.

Immediata la reazione di Re Carlo. “Io e mia moglie – ha riportato il The Guardian– siamo stati profondamente scioccati e rattristati nell’apprendere del terribile attacco a Manchester, avvenuto soprattutto in un giorno così significativo per la comunità ebraica”.

