Sono state tante le reazioni di fronte all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Manifestazioni a Cagliari e in tutta Italia, fiumi di commenti e parole sui social spesso contrastanti su una questione delicatissima che è un’enorme dramma che non può lasciare inermi.

Ha colpito molto la reazione della cantante Elisa, che ieri sera nelle sue storie Instagram si è mostrata in lacrime rivolgendosi direttamente al governo Meloni: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla”, le parole dell’artista”Allora portateli voi gli aiuti in poche ore, perché stanno morendo”.

La cantante si riferisce in modo chiaro alle parole della premier italiana di alcuni giorni fa: “Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità e di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare a Gaza aiuti che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore“, aveva affermato Meloni.

Una reazione spontanea e istintiva che ha scatenato qualche polemica da parte di chi l’ha ritenuta infantile ed esagerata.

Un messaggio che arriva dal cuore di un’artista seduta al pianoforte del suo studio, con voce rotta e occhi rossi. La cantante di Monfalcone aveva già mostrato suo social la sua posizione documentando la manifestazione dei giorni scorsi a Trieste.