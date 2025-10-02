Anche questa mattina, dopo le mobilitazioni notturne, un gruppo di studenti è tornato a manifestare per Gaza a Cagliari, come si vede nella foto scattata in viale Diaz. Un’iniziativa che anticipa lo sciopero generale previsto per domani e che potrebbe essere seguita, già in serata, da ulteriori cortei e presidi, probabilmente davanti ai principali ospedali cittadini. Le proteste, organizzate spontaneamente in diverse città, si inseriscono nel quadro delle mobilitazioni che negli ultimi giorni hanno visto la partecipazione di associazioni studentesche, collettivi e semplici cittadini. Gli studenti chiedono un cessate il fuoco immediato e una presa di posizione più netta da parte delle istituzioni italiane.

Domani, con lo sciopero generale, è attesa un’adesione più ampia, con iniziative che coinvolgeranno trasporti, scuole e università, mentre l’attenzione resta alta per eventuali nuove manifestazioni già nelle prossime ore. La Rete della Conoscenza – che raccoglie Link Coordinamento Universitario e l’Unione degli Studenti – ha annunciato la propria adesione allo sciopero generale del 3 ottobre e alla manifestazione nazionale del giorno successivo a Roma, con uno spezzone studentesco e giovanile. Dall’Unione degli Studenti arriva un ulteriore appello al governo: “Stop immediato all’invio di armi e alla collaborazione di scuole e università con Israele e con l’industria bellica”.