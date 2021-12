Chiusa per Covid una scuola primaria di Cagliari

Chiusa per Covid la scuola primaria di via Flavio Gioia a Cagliari. La presenza di alcuni casi di positività al virus rischiava di espandersi e, da quanto si apprende, è stato valutato che riservare le lezioni in dad alle sole classi dove si sono segnalati contagi, non avrebbe tutelato gli altri alunni e docenti e soprattutto non avrebbe garantito che si sarebbe rapidamente spezzata la catena del contagio. Il sindaco Paolo Truzzu ha dunque deciso di chiudere completamente la scuola, con una ordinanza firmata oggi, per poter procedere alla sanificazione di ciascun ambiente e dell’intero istituto. Non è ancora stata fissata la data di riapertura della scuola, legata alla conclusione della sanificazione.