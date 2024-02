Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Il sogno della coppia di influencer sembra davvero finito

Sembra che il sogno Ferragnez dopo 5 anni di matrimonio e due figli sia terminato. A confermarlo il Corriere della Sera, dopo un’indiscrezione del sito Dagospia. “Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. “ riporta il sito. “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

Le voci di una crisi si susseguono infatti dallo scorso Sanremo e negli ultimi giorni alcuni elementi hanno destato sospetti nei follower della coppia d’oro social. Fedez sembrerebbe effettivamente non vivere più nel lussuoso appartamento di City Life dove si erano trasferiti lo scorso novembre (almeno questo si evince dagli ultimi contenuti pubblicati su Instagram), mentre Chiara non porterebbe più anello di fidanzamento e fede nuziale. Al momento, comunque, nessuna conferma da parte dei diretti interessati. L’unica certezza è che la Ferragni sarà ospite da Fabio Fazio domenica sera a “Che tempo che fa” dove, pare, parlerà dell’ormai famoso “pandoro gate”.