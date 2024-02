Sardegna, l’inflazione raddoppia in un solo mese: volano alle stelle i prezzi di trasporti e alimentari

Sul fronte dei prezzi al dettaglio in Sardegna il bicchiere è ancora mezzo vuoto. Lo afferma Adiconsum Sardegna, commentando i dati regionali diffusi oggi dall’Istat.

“Sull’isola si registra un tasso di inflazione annuo dimezzato rispetto la media nazionale – spiega il presidente Giorgio Vargiu – I prezzi crescono infatti a gennaio del +0,4%, contro il +0,8% della media nazionale. Una buona notizia per le famiglie residenti in regione, ma se si paragona l’inflazione di gennaio con quella del mese precedente, si scopre che il tasso in Sardegna raddoppia, salendo dallo 0,2% di dicembre allo 0,4%. Questo significa che i prezzi al dettaglio hanno ripreso a salire a ritmo più sostenuto, e il contenimento dell’inflazione è dovuto principalmente al crollo delle tariffe luce e gas, scese a gennaio in regione del -36,1% rispetto allo stesso periodo del 2023”.

“Al contrario per beni e servizi primari non legati all’energia i rincari dei listini sono ancora fortissimi sul nostro territorio – denuncia Vargiu – Gli alimentari rincarano a gennaio del +5,7% su base annua, i trasporti del 5,3%, la ristorazione del 4,5% e le strutture ricettive del +3,1%”.