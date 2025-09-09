Il manto stradale è oramai rovinato e una grande buca domina al centro della carreggiata: “Costituisce un grave pericolo per i motociclisti di passaggio e se dovesse succedere un incidente?”.

Viale Tanit a Chia, “situazione vergognosa” viene definita da chi da tempo segnala la situazione.

“Il manto stradale è gravemente dissestato. Si è formata una buca profonda al centro della strada che purtroppo è coperta dall’acqua. Dissesti già segnalati, ma nessun intervento” spiega un cittadino.

“Possibile che l’impresa incaricata è stata incapace di riparare definitivamente questa condotta d”acqua? Ogni anno è così e noi ospiti di Chia dobbiamo fare i salti mortali per non camminare in questa pozzanghera. Tenete conto che con scope e secchi abbiamo provveduto a fare abbassare il livello dell’acqua che copriva tutta la strada” spiega L.N.