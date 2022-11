CFadda Cagliari: 40 anni di storia

Cagliari, dal 1982 al 2022: La passione e le scelte coraggiose del Dottor Cosimo Fadda hanno dato i suoi frutti e quest’anno il primo punto vendita della catena CFadda Fai da Te – Il brico 100% Sardegna – festeggia con fierezza il 40° anniversario.

Un’avventura iniziata nel lontano 1982, nell’allora periferia di Cagliari, che oggi è il cuore della città, trasformandosi in una realtà solida, punto di riferimento sicuro per chi desidera abbellire e migliorare gli ambienti di casa con soluzioni di qualità e un’assistenza altamente specializzata.

Un negozio storico che si è evoluto nel tempo per andare incontro alle esigenze dei clienti, offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi sempre più vicini alle necessità dei clienti

“Questo anniversario è un’opportunità per celebrare il vecchio e il nuovo. Valori tradizionali come la qualità, la serietà e l’affidabilità che guidano tutte le nostre azioni ci hanno reso ciò che siamo. Siamo una fucina di idee e all’interno della nostra cultura aziendale c’è uno spirito di innovazione profondamente radicato” ha spiegato il Presidente Roberto Fadda.

Il punto vendita di Cagliari è il fiore all’occhiello della catena CFadda Fai da Te ormai presente in tutta la Sardegna con oltre 10 negozi e il suo 40° compleanno verrà festeggiato alla presenza di clienti, collaboratori e fornitori che hanno fatto e fanno parte della storia della CFadda.

L’evento si terrà sabato 3 dicembre 2022 a Cagliari in Via Calamattia 16, con una giornata ricca di offerte imperdibili, gadget e omaggi per tutti i clienti. Dalle ore 16:00 l’area esterna del negozio si trasformerà in un villaggio di Natale: con musica e intrattenimento per grandi e piccini, barbecue, gonfiabili e giochi a premi.

Per maggiori info, dettagli e curiosità vi invitiamo a seguire i canali social CFadda Fai da te.