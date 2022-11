Falso allarme a Selargius e Quartucciu, cittadini svegliati nel cuore della notte

Non è stato proprio un buon risveglio per gli abitanti dell’hinterland cagliaritano: assonnati e increduli, hanno cercato di capire cosa dicesse la voce registrata a tutto volume.

Anche se l’ora non era consona per una chiacchierata sui social, le domande, e risposte, si sono susseguite senza sosta nei gruppi dedicati ai centri coinvolti. Il mistero, però, pare essere stato svelato presto: probabilmente, da un negozio limitrofo alla SS554 deve essere partito per errore l’allarme che per qualche minuto ha ripetuto: “Attenzione prego, si è creata una situazione per la quale dobbiamo sgomberare l’ufficio. Cerchiamo di abbandonare l’ufficio attraverso le uscite di sicurezza”.