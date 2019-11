Cesare, spara in aria come spot contro l’abbattimento degli animali: poi consegna le armi

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, e della stazione di Baunei, non hanno mai smesso di provare a convincere l’anziano a consegnare l’arma con cui ha sparato un colpo in aria come atto dimostrativo contro l’abbattimento degli animali. Cesare Carta che da giorni era prima nel suo ovile nel Golgo e successivamente nascosto nella macchia. Ha finalmente scelto la via del dialogo. E dopo una serie di tentativi alla fine ha scelto gli uomini dell’Arma e nello specifico quelli di Baunei, capeggiati dallo storico e ormai cittadino baunese Luogotenente Salvatore Basile, profondo conoscitore della realtà locale. Solo con lui ha voluto parlare ed a lui ha consegnato le sue armi. L’uomo è sereno, meravigliato per l’improvvisa popolarità e un po’ preoccupato per il futuro.