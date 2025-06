È accaduto durante la notte nel territorio di Pula, l’animale ha attraversato mentre sopraggiungeva l’utilitaria e l’impatto è stato inevitabile. Si riaccende così la grave problematica che riguarda i sinistri stradali causati dagli animali selvatici: attraversano all’improvviso, saltano, spiazzando così gli automobilisti che, durante la marcia, si trovano davanti gli esemplari, impauriti e abbagliati dai fari. E se questo accade la notte, molte volte l’impatto è inevitabile. Le conseguenze? Drammatiche. La cronaca racconta anche di un morto, era in scooter il turista che si scontrò contro un cervo, e veicoli danneggiati seriamente, senza tralasciare ferite e contusioni per conducenti e passeggeri dei mezzi coinvolti.

La regione ha stanziato 500 mila euro a favore dei comuni più colpiti per le misure necessarie da adottare, tra queste prevalgono l’installazione di dissuasori sonori e luminosi per scoraggiare l’attraversamento degli animali, oltre a recinzioni e la creazione di aree dedicate alla fauna selvatica.