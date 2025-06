Era a bordo della sua vettura quando è volato fuori strada lungo la Sp 33 che collega Nuraminis e Samatzai, sul posto era presente anche il sindaco Stefano Anni che è stato vicino ai genitori che hanno dovuto riconoscere la salma del giovane Achraf. Era nato a Cagliari, aveva studiato e aveva tanti amici i quali, per ore, si sono ritrovati lungo la Sp 33, increduli per quanto accaduto e per stare vicini ai genitori del ragazzo straziati dal dolore. Per cause ancora ben da chiarire, la vettura sulla quale era a bordo con un amico, rimasto gravemente ferito e trasportato con l’elisoccorso in ospedale, è volata fuori strada capovolgendosi. Achraf è deceduto pressoché sul colpo. La salma sarà a disposizione della famiglia da lunedì.