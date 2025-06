Gravissimo incidente lungo la Ss 554, un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre si trovava a piedi lungo la statale. Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il grave incidente è avvenuto tra il semaforo per Settimo San Pietro e Selargius intorno alle 5 del mattino quando, per cause ancora da accertare, l’uomo è stato travolto ed è morto sul colpo.