Centro Sant’Antonio, aperta la nuova sede del Centro Medico in via Pessina a Cagliari

Dotata di nuovi macchinari all’avanguardia e di ampi spazi per la riabilitazione, è aperta, in via Pessina 19, la nuova sede del Centro Medico Sant’Antonio. E con un fiore all’occhiello. Due sontuose e attrezzatissime palestre: una per la riabilitazione e l’altra, al piano superiore, per pilates e per i corsi di fisiopilates guidati da un fisioterapista di ginnastica posturale

Un’attività che va avanti da 40 anni e che guarda con attenzione al futuro. Sempre per rispondere al meglio alle esigenze dei propri pazienti. Dotata di nuovi macchinari all’avanguardia e di ampi spazi per la riabilitazione, è aperta, in via Pessina 19, la nuova sede del Centro Medico Sant’Antonio.

Nelle struttura sono attivi i corsi per la rieducazione posturale (indicata per chi ha evidenti alterazioni del sistema muscolo-scheletrico e sintomatologie dolorose) e i corsi per la rieducazione del pavimento pelvico. Quest’ultimo è un trattamento riabilitativo personalizzato, mirato al rinforzo muscolare del pavimento pelvico, rivolto a uomini e donne, che soffrono di incontinenza urinaria, fecale, prolassi, esiti di interventi chirurgici come prostactetomia, esiti della menopausa, dolore pelvico cronico e che intendano recuperare la propria autonomia e libertà di movimento.

Il corso dura circa 60 minuti. Un Fisioterapista specializzato, con l’ausilio di un macchinario, dotato di una sonda personale, lavora attivamente per insegnare a contrarre i muscoli pelvici.

Si hanno dei buoni risultati già dopo le prime 3 sedute, in genere si effettuano dei cicli con minimo 5 sedute.

Al Centro Medico Sant’Antonio sono attivi tanti altri corsi e si effettuano visite ed esami diagnostici di molte specialità mediche. Macchinari diagnostici all’avanguardia sono tutti i giorni a disposizione per risolvere le problematiche dei propri pazienti.

La struttura si avvale di un team di specialisti con anni di esperienza per garantire al paziente il miglior piano di cura personalizzato, nel minor tempo possibile. Molti referti degli esami vengono consegnati al momento.

La struttura è un Centro Medico Polispecialistico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (S:S:N.).

Il Centro Medico dispone di un parcheggio ‘di cortesia’ per i clienti.

Indirizzo: Via Enrico Pessina, 19, 09129 Cagliari CA

Telefono: 070 307774 – 070 340385