Monastir, razzia al centro ippico: rubate le selle e copertine dei cavalli

Colpo grosso dei ladri nel centro ippico Pantaleo, a Monastir. Nella notte, dopo essere riusciti ad evitare il rottweiler del maneggio e avere messo fuori uso le telecamere, sono riusciti a rubare selle e copertine per cavalli. L’amara scoperta della razzia è stata fatta dal gestore della struttura, Onofrio Secci. L’uomo nelle prossime ore denuncerà il furto ai carabinieri: “Un furto molto strano”, afferma Secci. “I malviventi sono andati a colpo sicuro. Sapevano dove custodiamo le chiavi che aprono i cancelli dei capanni dai quali hanno preso due selle e alcune copertine per cavalli. Stiamo finendo di quantificare i danni, ma si tratta di almeno 3500 euro. Hanno spento le telecamere, penso quindi che si tratti di gente che conosce bene la struttura”. Una convinzione che diventa ancora più granitica anche per un altro motivo: “Il nostro cane da guardia, un rottweiler, non ha abbaiato ed è rimasto tranquillo, come fa sempre con le persone che conosce”.

Selle e copertine potrebbero essere vendute sottobanco oppure online: “Nel maneggio c’erano tanti altri oggetti, molto più costosi, come alcune motozappe. I ladri, però, si sono concentrati solo sugli accessori per i cavalli. Sono dispiaciuto e amareggiato, in quindici anni non avevamo mai subíto nessun furto”.