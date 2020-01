La sfida ai centri commerciali: nuovo discount in via Dante a Cagliari

Nuovo discount in via Dante. Una nuova iniziativa imprenditoriale, dopo un primo tentativo non andato a buon fine, nei locali recentemente recuperati di un vecchio fabbricato industriale della centralissima zona della città.

Ma per i sindacati la novità “non è la cartina al tornasole di una ripresa dei consumi”, dichiara Cristiano Ardau, Uiltucs, “per i quali abbiamo dati di un andamento stagnante. Ci sono iniziative imprenditoriali ma non una ripresa. Si continua a spostare la tipologia di consumo da quello tradizionale degli ipermercati a quello dei discount, per i quali il fatturato continua a crescere”.

Per il mondo del commercio cittadino lo spauracchio resta quello del grande polo commerciale previsto a Piscina Matzeu ad Assemini. “Stiamo verificando la richiesta di impatto ambientale”, continua Ardau, “per capire con degli esperti di idraulica se in quel punto è opportuno o meno realizzare in quella zona un centro commerciale”.