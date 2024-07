Cena in Bianco al Lazzaretto, più di mille persone presenti all’evento organizzato dalla pro loco di Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Piazzale del Lazzaretto a Cagliari gremito in un caldo sabato sera di luglio per la Cena in Bianco organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Cagliari. La cena è aperta a tutti e le “regole” sono estremamente semplici: ogni gruppo di partecipanti si occupa di tutto personalmente, dal cibo all’allestimento della tavola, in cui sono vietati carta e plastica. Anche sedie e tavoli sono “a carico” dei partecipanti, che conclusa la serata dovranno pulire tutto nel massimo rispetto del luogo in cui si svolge l’evento. Ben 1150 persone hanno aderito all’invito di radunarsi tutti insieme sfoggiando outfit elegantissimi, ovviamente total white: “Erano previste 1400 persone, ma 250 hanno “bruciato” all’ultimo come si dice senza avvertire”, ha raccontato l’organizzatore Angelo Bianchi. “Un evento in cui c’è stata una cura del particolare, delle mise, delle tavole. C’è anche una gara perchè verranno premiati il tavolo migliore, l’outfit femminile e maschile, il più giovane e il meno giovane.”- ha proseguito Bianchi. “Un evento bellissimo di cui Cagliari ha bisogno. Vedere i visi sorridenti delle persone che non si vedevano da tanto (ci sono state tante “carrambate”), ci ha reso felicissimi come Pro Loco e ringraziamo tantissimo il Comune di Cagliari che ci ha dato il patrocinio”. L’evento, che lo scorso anno si è svolto a Piazza del Carmine, ormai fa parte della tradizione cagliaritana, in cui a farla da padrone sono i valori quali convivialità e condivisione per celebrare l’eleganza e la bontà del cibo italiano, tutto nel rispetto degli altri e dell’ambiente.