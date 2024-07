Alla vista della polizia nasconde la cocaina in bocca: un arresto a Iglesias

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Polizia di Iglesias ha tratto in arresto un uomo di 52 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nelle prime ore dell’alba di ieri, gli agenti hanno individuato un uomo originario del posto, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia in materia di stupefacenti, transitare a piedi in una via del centro.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha manifestato segni di nervosismo e ha tentato di dileguarsi nascondendo un involucro all’interno della bocca.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo prima che potesse ingerire quanto nascosto nella bocca, risultato essere un involucro di cellophane contenente circa 5 grammi di cocaina.

La perquisizione estesa anche al domicilio, ha consentito di rinvenire ulteriori 32 grammi di cocaina, circa 38 gr di marijuana e circa 437 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione, a materiale utilizzato per il confezionamento e a un’agenda riportante presumibilmente la contabilità dell’attività di spaccio.

Il 52enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza.

I fatti sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che nell’udienza di convalida ha disposto i domiciliari.