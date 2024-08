Cede la ringhiera, italiano 49enne muore per un selfie a Bali: grave ma viva la fidanzata

Selfie fatale per Giancarlo Zicari, ingegnere italiano 49enne residente sin da molto giovane a Pisa. Il dramma è avvenuto accanto alla fidanzata: Zicari è precipitato con lei per oltre venticinque metri a causa di una balaustra che ha ceduto mentre si stava immortalando con, alla spalle, uno scorcio della splendida isola indonesiana di Bali. I soccorsi sono stati inutili, il quarantanovenne è morto sul colpo, solo qualche ferita per la donna. I due erano arrivati in Indonesia, per una vacanza, solo da un giorno. Arrivati vicino a una cascata, stando a quanto riportano i principali quotidiani nazionali, hanno deciso di scattarsi una foto su una terrazza chiusa da una recinzione in ferro messa proprio per impedire la caduta dei visitatori. “La vittima ha quindi invitato la sua ragazza a farsi un selfie”, si legge sul sito del Voi Online, “davanti alla cascata con le spalle alla recinzione e ha messo a fuoco. All’improvviso, la recinzione è crollata. Zicari e la fidanzata sono caduti di sotto per 25 metri. La donna, ferita, ha chiesto aiuto, ma per Zicari non c’era più niente da fare”.