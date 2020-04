C’è l’ok del ministero dei Trasporti: Sardegna blindata per altre due settimane, chiusa per virus

E’ arrivato l’ok del ministero dei Trasporti: Sardegna blindata per altre due settimane, chiusa per virus. Addio ovviamente al ponte di Pasqua, quasi certo il prolungamento delle chiusure anche per il 25 aprile e per il primo maggio con l’incertezza anche su Sant’Efisio. Il governo ha di fatto accolto la richiesta del governatore Solinas, che già due settimane fa aveva sollecitato lo stop all’ingresso nellpIsola su navi e aerei di persone che non siano autorizzate da comprovati motivi di lavoro o assoluta necessità e urgenza.