Gli “eroici” lavoratori delle mense Ats e delle Questure: non hanno ricevuto stipendi, ma continuano a lavorare

“I lavoratori degli appalti mense per Ats Cagliari e Sassari e per le Questure di Cagliari e Oristano continuano a prestare servizio anche in questa fase di emergenza Covid19 nonostante la società Cocktail

Service non abbia pagato gli stipendi di febbraio, la tredicesima 2019 e, in qualche caso, nemmeno la quattordicesima del 2018. Senza buste paga sono rimasti tutti gli altri lavoratori inattivi dai primi di marzo per la sospensione di alcune attività”, afferma la Cgil.

“Chiediamo che le committenti rescindano il contratto”, ha detto lasegretaria regionale Filcams Cgil Nella Milazzo che sollecita un intervento urgente, in particolare di Ats e Questura, “dal momento che

parte dei lavoratori continua a garantire un servizio di pubblica utilità in un contesto sanitario difficile e persino aggravato dai

ritardi nel saldare le retribuzioni”.

L’atteggiamento della Cocktail Service, che ha in appalto anche il

servizio mense (ora sospeso) delle scuole di Cagliari, Quartu, Elmas,

Stintino, Senorbì e Villaspeciosa è giudicato “vergognoso, sopratutto

in questa situazione generale di forte crisi in cui parte dei

dipendenti viene messa in cassa integrazione e, oltre allo stipendio

decurtato, non ha certezze sui tempi del pagamento da parte

dell’Inps”.

La Filcams Cgil sottolinea che la società ha continuato a non

rispettare leggi e contratti nonostante gli scioperi e gli incontri in

prefettura nei mesi scorsi: “È evidente – conclude Nella Milazzo – che

devono essere le stazioni appaltanti pubbliche a risolvere una volta

per tutte questa grave situazione”.