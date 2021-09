C’è la notte dei vaccini, a Cagliari i contrari al green pass traslocano: “Tutti in piazza Costituzione”

Nel giorno in cui il Governo Draghi approva il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, a Cagliari si continua a preparare il terreno per due eventi distinti e distanti tra loro. In piazza Garibaldi, location che negli ultimi mesi ha visto le manifestazioni di no vax e no green pass, sabato dalle 18 alle 23, ci sarà l’open night vaccinale organizzato dall’Ats. Niente prenotazioni, vaccini liberi per tutti a partire dai dodici anni e, in programma, anche uno spettacolo musicale. In quella che è stata la piazza, anche, di chi non vuole vaccinarsi, ci saranno infermieri e medici pronti a fornire le prime o le secondi dosi del vaccino contro il Covid. E i contrari, tramite Telegram, hanno già annunciato un cambio di postazione.

Sempre sabato, a partire dalle 17:30, l’appuntamento organizzato da “Sa Defenza” e altre sigle sarà in piazza Costituzione. Nella locandina che sta girando nelle chat si legge chiaramente: “No green pass, è ora di liberarci. Liberiamoci dalla dittatura sanitaria, solidarietà con i lavoratori. Mandiamo a casa il Governo, manifestiamo in piazza contro il dl green pass”.