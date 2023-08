Castiadas, lutto per la morte del dirigente sportivo Franco Camboni: “Il tuo tifo rimbomberà per sempre”

Il weekend post-ferragostano è all’insegna della commozione e del lutto a Castiadas, il paese è sotto choc e incredulo per la morte di Franco Camboni. “Una perdita immensa”, a dirlo è il sindaco Eugenio Murgioni, che ha scritto un lungo post di cordoglio: “Per Castiadas non sono giorni felici dopo la perdita del caro Franco Camboni. Una perdita inattesa, che ha lasciato tutti noi profondamente colpiti da dolore e con una ferita nel cuore. Franco era per tutta Castiadas un esempio di allegria e positività, la sua casa sempre aperta ad accogliere giovani e pronta a regalare momenti di felicità e la sua passione per il Castiadas qualcosa di irrefrenabile e indimenticabile. Non eravamo pronti a questo momento e mai ci saremo aspettati che sarebbe arrivato così presto e in maniera così improvvisa. Caro Franco lasci in tutta la comunità di Castiadas un grande vuoto, un silenzio assordante a cui non siamo abituati…confidiamo che anche da lassù guarderai e veglierai sui tuoi cari con il sorriso e il temperamento di sempre. Ciao Franco, Castiadas ti ricorderà e porterà sempre nel cuore. Un abbraccio e sentite condoglianze a nome di tutta la cittadinanza alla moglie Patrizia, al figlio Marco e ai familiari tutti. Le onoranze funebri saranno celebrate questo pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Giovanni a Olia Speciosa”.

Il ricordo arriva anche “dalla società Castiadas 1973, dallo staff tecnico e tutti i calciatori”, che “porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Camboni per la perdita del caro Franco. Franco, persona molto positiva e vicino allo sport castiadese, da sempre dirigente del Castiadas non mancava mai al campo per sostenere i colori biancoverdi. Tutti noi siamo vicini alla moglie Patrizia ed al figlio Marco. Riposa in pace Franco e continua a sostenerci”.