Nuovi contagi Carloforte, due giovani positivi al covid

Di



apertura1

L’annuncio su Facebook del sindaco Tore Puggioni. “I due sono in isolamento e le loro famiglie in quarantena. Non create inutili allarmismi: è controproducente. Evitiamo le chiacchiere da bar e rispettiamo il distanziamento”