Carciofi contraffatti, scattano i sequestri delle piantagioni illegali in Sardegna

Sembrerebbe quasi la trama di un film di spionaggio ma ciò che sta mettendo in agitazione non pochi imprenditori agricoli sono i controlli messi in atto da Vitroplant Italia e SICASOV, insieme nella lotta contro la contraffazione. Riguardano le varietà di carciofo Apollo e Life di cui Vitroplant Italia, società leader nel settore della moltiplicazione in vitro del carciofo, è titolare di diritti di proprietà industriale, debitamente protette da titoli di privativa vegetale comunitaria e/o nazionale. I dubbi sono nati dopo la moltiplicazione sostanziale delle vendite di queste varietà, conti che decisamente stonavano con quelle messe ufficialmente in commercio ed è così che l’azienda ha recentemente incaricato la società francese SICASOV, che ha 75 anni di esperienza nel settore della lotta alla contraffazione e raccolta royalty, di svolgere varietà di controllo e repressione contro soggetti, i quali hanno violato diritti di esclusività delle varietà mediante la riproduzione non autorizzata di tali varietà.

“Diverse segnalazioni hanno già portato al sequestro di un numero cospicuo di piantagioni illegali di carciofo, nonché al prelievo di una serie di campioni per gli accertamenti genetici del caso. È interesse primario di Vitroplant Italia tutelare la propria clientela, a tal fine quindi, diffida tutti i produttori non autorizzati alla distruzione immediata di qualsiasi piantagione abusiva e/o di qualsiasi materiale di riproduzione delle varietà di carciofo protette da privativa nonché a fornire tutte le informazioni necessarie, inclusi il numero di piante illegali e le coordinate GPS dei siti di coltivazione”.

Ai trasgressori che forniranno spontaneamente tali informazioni viene offerta la possibilità di un “ravvedimento bonario, mediante pagamento di tutte le somme dovute alla società a titolo di risarcimento danno per violazione della proprietà intellettuale” entro e non oltre il prossimo 30 aprile.