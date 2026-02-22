Da oltre un mese, una carcassa di un’utilitaria giace abbandonata tra i campi che separano Elmas da Assemini. L’auto nuova, ormai ridotta a un ammasso di lamiere arrugginite e con i vetri frantumati, è diventata un punto di riferimento in mezzo ai terreni agricoli, ma non certo per motivi positivi.

I cittadini che vivono e lavorano nella zona si sono mostrati preoccupati e frustrati. “Ci chiediamo ogni giorno come mai nessuno intervenga a rimuovere questa carcassa”, racconta uno dei residenti della zona, visibilmente indignato. “È una vera e propria discarica a cielo aperto. La presenza dell’auto abbandonata attira anche altre persone che ne approfittano per scaricare rifiuti”.

In effetti, la carcassa non solo è diventata un fastidio per gli abitanti della zona, ma rischia di trasformarsi in un simbolo di degrado. A testimoniare il crescente abbandono di rifiuti, ci sono bottiglie di plastica, sacchi di immondizia e persino elettrodomestici ormai fuori uso, che contribuiscono a deturpare il paesaggio rurale.

“È già la terza che vediamo in un anno. Le altre due le hanno bruciate in un’altra zona poco più in là”. L’abbandono di veicoli in luoghi isolati è sempre piu diffuso. Nel frattempo, i residenti attendono con ansia una soluzione.