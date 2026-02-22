Una squadra della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta, alle 2:30 circa, per un incidente avvenuto sulla strada Statale 131, all’altezza del km 10,900, (direz.Sassari)
nel territorio del comune di Sestu.
Per cause ancora da accertare un’auto si è ribaltata sulla carreggiata.
Cinque gli occupanti, feriti, un ragazzo che si trovava alla guida del veicolo e quattro donne, tutti estratti dall’abitacolo dagli operatori dei Vigili del fuoco, congiuntamente al personale sanitario del servizio territoriale di emergenza, intervenuto con più ambulanze.
Tutti sono stati trasferiti in ospedale, due in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.
Fortunatamente nessuno di loro risulterebbe in pericolo di vita.
I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.
Sul posto intervenuta anche la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi.