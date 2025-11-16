Querelato Pallino, il cane della therapy dog perché senza museruola: aveva accompagnato dei pazienti disabili a un evento e due guardie zoofile avevano notato l’animale senza la mordacchia. “Dopo due anni la querela è stata ritirata, Pallino è un cane assistenza, va onorato per l’importante ruolo che svolge”.

È accaduto a Carbonia, il cane di Kristian Figus, star anche allo stadio del Cagliari perché accompagna i tifosi diversamente abili sugli spalti, è abituato a stare tra la gente, tra i bambini e a offrire sostegno a chi vive con le disabilità. Ma per due guardie doveva portare la museruola: Figus si era opposto ed era partita la querela. Pochi giorni fa è arrivata la bella notizia: “Ho ricevuto il verbale di accettazione di remissione di querela, Pallino ha tutte le certificazioni per sfolgere il suo lavoro e lo fa con tanto amore”.

Pallino fa parte dello staff dell’allevamento Elite Edition Amstaf, gioca, si fa coccolare e sa proteggere e guidare i suoi amici in carrozzina o che hanno gravi disfunzioni: un eroe a quattro zampe, insomma, una mascotte tutta muscoli e denti ma dal cuore d’oro. E ora nuovamente anche con la “fedina penale” pulita, poiché per svolgere il suo incarico non deve mettere la museruola: lui non morsica, al limite lecca tutti per dimostrare quanto un animale possa essere più empatico di un essere umano.