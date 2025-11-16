Serramanna, involucro sospetto mette in allerta i cittadini: scattano le segnalazioni. Nessun cadavere, per fortuna, “è un copriletto da quello che hanno verificato”. Si trova nell’argine del fiume ed è ben visibile dal ponte che conduce a Santa Maria, nota località campestre a pochi passi dal centro abitato. Questa mattina un passante ha notato la strana sagoma adagiata nell’acqua: qualche foto con lo zoom e l’ipotesi che potesse essere un grosso animale ha preso il sopravvento. Avvolto, infatti, e legato, ha tratto un inganno chi da lontano ha visto e non si è voltato: le immagini dei cani e dei gatti uccisi e abbandonati lungo i binari della ferrovia, infatti, hanno fatto il giro del web e creato rabbia e indignazione verso chi ha usato violenza contro i poveri animali. ( Uccisi, chiusi nelle buste e gettati in mezzo ai binari: triste sorte di cani e gatti a Serramanna – Casteddu On line https://share.google/8SloylfJ5JFMrizLr )

Per fortuna si tratta solo di un copriletto, come ha spiegato il sindaco dopo le segnalazioni, domani dovrebbe essere recuperato e smaltito secondo le norme. Lascia l’amaro in bocca, invece, l’inciviltà di chi continua a deturpare l’ambiente, a usarlo come discarica abusiva e a violare la natura già fragile e provata a causa dell’uomo.