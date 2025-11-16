Grave aggressione a Roma, sembrerebbe a causa della gelosia. Stando a quanto riporta Il Messaggero, un uomo di 40 anni ha aggredito un 70enne mentre parlava con la sua compagna in auto.

La donna era con sua figlia di 4 anni e si era fermata a parlare con la vittima quando il 40enne lo ha brutalmente picchiato. Un poliziotto fuori servizio è intervenuto per sedare l’aggressore, impedendo avvenisse il peggio.

Sotto choc la piccola che ha assistito alla scena. Trenta giorni di prognosi per il 70enne, che ha anche perso alcuni denti.