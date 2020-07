Carbonia, blatte sui muri dell’ospedale: il video di denuncia

Invasione di blatte sui muri, ma anche vicino alla porta d’ingresso e sui cornicioni del “Centro trasfusionale” dell’ospedale Sirai di Carbonia. Il video di denuncia è stato pubblicato su Facebook da Antonella S. “Blatte in libertà, una festa”, questo il commento, amaro, a margine del filmato che sta facendo il giro di centinaia di bacheche di Facebook. Gli insetti zampettano e si muovono senza nessun problema, nell’indifferenza generale. Uno scenario sicuramente non consono a un luogo come un ospedale.