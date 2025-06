È stato tratto in arresto oggi, dai Carabinieri della Stazione di Carbonia, un 47enne impiegato, residente in città, gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

Secondo quanto emerso nel corso degli accertamenti, l’uomo, in servizio come addetto alle vendite presso un esercizio commerciale specializzato in forniture edili, sarebbe stato colto in flagranza dai titolari dell’azienda mentre, all’interno del punto vendita, cedeva a un privato acquirente materiale edile per un valore complessivo stimato di circa 1.000 euro, senza emettere la prevista documentazione fiscale e trattenendo per sé l’intera somma in contanti.

Allertati dagli stessi responsabili dell’attività, i militari sono giunti rapidamente sul posto, recuperando il denaro e procedendo all’immediato arresto. La somma è stata quindi restituita al legittimo proprietario, mentre l’indagato, terminate le formalità di rito, è stato accompagnato presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida con rito direttissimo che si sta svolgendo in queste ore, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria tempestivamente informata dei fatti.